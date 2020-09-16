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Установка приложения на телефон стоила петрозаводчанину почти 200 тысяч рублей

Новости. Криминал
08:20, 17 Сентября 2020
фото: © shutterstock.com
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Новый случай телефонного мошенничества зарегистрирован в Петрозаводске, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился мужчина и сообщил, как его обманули, незаконно списав со счета денежные средства.

Как выяснилось, петрозаводчанину с незнакомого номера позвонил мужчина и представился работником известного банка. Он сообщил, что на имя клиента был оформлен кредит, и в настоящее время кто-то пытается обналичить деньги. Якобы для того, чтобы это предотвратить, нужно немедленно установить приложение и продиктовать персональный номер. В действительности этот номер обеспечил злоумышленникам удалённый доступ к мобильному устройству. Так они получили все необходимые данные для хищения средств. Далее произошло два списания, и мужчина понял, что попался на уловку обманщиков, потеряв 194 000 рублей.

Позднее полицейским потерпевший пояснил, что знал о таких мошенничествах, но речь аферистов была очень грамотна и убедительна, поэтому он не заподозрил обмана.

В настоящее время сотрудниками уголовного розыска по данному факту проводится проверка.

Ранее мошенники вынудили 80-летнюю петрозаводчанку перевести им 300 тысяч рублей.

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