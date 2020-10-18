Установлены максимальные отпускные цены на лекарства от коронавируса

Минздрав зарегистрировал предельные отпускные цены на препараты от коронавируса "Арепливир" и "Авифавир" по 100 рублей за таблетку.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Минздравом России изданы приказы о государственной регистрации предельной отпускной цены производителя на лекарственные препараты для медицинского применения с торговыми наименованиями: Авифавир (ООО ‘’Кромис’’) 200 мг., 10 шт. - 1 000, 00 р.; 40 шт. - 4 000, 00 р.; 50 шт. - 5 000, 00 р.", - говорится в сообщении. О ценах на второй препарат читайте в интернет-газете "Вести Карелии".