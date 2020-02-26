Устранение предписаний надзорных органов в школах Карелии обошлось в 50 млн рублей

На устранение предписаний надзорных органов в образовательных организациях республики в 2019 году было направлено около 50 млн рублей, сообщили в правительстве Карелии.

На эти деньги были отремонтированы фасады зданий, кровли, канализации, в начальные классы подведена холодная и горячая вода, выполнен ремонт полов, стен и потолка в коридорах и помещениях классных комнат.

Кроме того, на выполнение текущих работ по ремонту фасадов, санузлов, интерьеров, пищеблоков, электрики было выделено еще более 100 миллионов рублей, из которых порядка 87 миллионов – бюджет республики.

Ранее сообщалось, что в 2020 году пять сельских школ на севере Карелии ждет комплексная реконструкция.