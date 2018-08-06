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Новости. Криминал
17:40, 06 Августа 2018

Устроившегося дерзкий разбой жителя Петрозаводска отправили в колонию

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Городской суд Петрозаводска отправил на шесть лет в колонию 36-летний местного жителя, который устроил разбойное нападение на сторожа базы торговой компании.

По данным прокуратуры Карелии, в декабре 2017 года подсудимый вступил со своим знакомым в сговор, чтобы напасть похитить деньги и иного ценного имущества из административных зданий базы торговой компании.

Злоумышленники в масках ночью перебрались на охраняемую территорию и стали взрывать петарды, чтобы отвлечь внимание сторожа. Когда тот вышел из служебного помещения, преступники напали на него, распылили в лицо слезоточивый газ, избили монтировкой, надели наручники, вставили в рот кляп и связали ноги липкой лентой.

Далее злоумышленники повредили проводку системы видеонаблюдения и охранной сигнализации, похитив из помещения охраны 20 тысяч рублей (половина этой суммы принадлежала охраннику).

Проверив другие административные здания и не найдя больше ничего ценного, нападавшие направились к выходу, но обнаружили, что сторожу удалось освободиться.

Вновь избив и связав потерпевшего, сообщники скрылись с места преступления. Похищенные деньги они потратили на личные нужды.

Дело в отношении сообщника выделено в отдельное производство, уточнили в пресс-службе ведомства.

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