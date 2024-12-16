«Устройство потолков завершено на 90%»: ремонт школы № 3 в Петрозаводске близится к завершению

Депутат Петросовета проверила ход ремонтных работ в школе № 3 в Петрозаводске.
Как сообщила депутат Петросовета Галина Васильева, ремонтные работы в школе № 3 находятся на завершающей стадии.
По словам депутата, уже подключено отопление в половине помещений школы, а в начале следующей недели тепло появится во всем здании. Кроме того, практически завершены работы по устройству стяжки полов и потолков.
«На четвертом этапе ожидается установка вентиляции и отделка помещений», — отметила Галина Васильева.
Коллектив школы с нетерпением ждет момента, когда сможет вернуться в родные стены. По предварительным планам, это произойдет весной 2025 года.
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