«Устройство потолков завершено на 90%»: ремонт школы № 3 в Петрозаводске близится к завершению

Депутат Петросовета проверила ход ремонтных работ в школе № 3 в Петрозаводске.

Как сообщила депутат Петросовета Галина Васильева, ремонтные работы в школе № 3 находятся на завершающей стадии.

По словам депутата, уже подключено отопление в половине помещений школы, а в начале следующей недели тепло появится во всем здании. Кроме того, практически завершены работы по устройству стяжки полов и потолков.

«На четвертом этапе ожидается установка вентиляции и отделка помещений», — отметила Галина Васильева.

Коллектив школы с нетерпением ждет момента, когда сможет вернуться в родные стены. По предварительным планам, это произойдет весной 2025 года.