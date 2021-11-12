Утраты года: кого Карелия навсегда потеряла в 2021 году

Уходящий год оказался «богат» на смерти известных людей, которые сделали немало для того, чтобы Карелия «звучала».

В скорбном списке врачи, учителя, ученые, актеры, художники и общественные деятели. «Столица на Онего» предлагает вспомнить этих неординарных людей.

В уходящем году не стало петрозаводского доктора, которого называли «эпохой в мировом здравоохранении» - умер известный детский хирург, доктор медицинских наук, профессор Игорь Григович. Заслуженный врач России и Карелии, автор более 180 научных работ в области детской хирургии отдал медицине более 50 лет. Один из немногих врачей в стране, кто работал над проблемой преодоления насилия в отношении детей в семье.

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