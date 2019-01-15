Утром на пожаре в Карелии нашли труп

Пожар произошел 15 января в поселке Боровой, найдено тело, сообщили в МЧС Карелии.

В 7.35 пожарно-спасательные подразделения Калевальского района и Костомукши привлекались для ликвидации пожара в жилом 2-квартирном доме на ул. Студенческой. В 9.02 пожар ликвидирован.

Дом сгорел полностью. На пепелище обнаружено тело.

Причины, виновный, ущерб устанавливаются.