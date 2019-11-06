Увлеченная соцсетями пенсионерка в Петрозаводске лишилась 70 тысяч рублей

Ответив на предложение в социальной сети, пенсионерка лишилась крупной суммы денег, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции №2 УМВД России по Петрозаводску обратилась 61-летняя жительница. Женщина рассказала, что в социальной сети получила от своей родственницы заманчивое предложение: якобы известный банк предоставляет своим клиентам подарочные карты номиналом в 5 тысяч рублей. Единственным условием получения этого "подарка" было требование сообщить данные банковской карты, в том числе и трехзначный код на обороте.

Пенсионерка, не отходя от компьютера, отправила в сообщении в том числе и коды из смс, которые поступили ей на мобильный телефон. После того, как с ее карты были списаны средства в размере 70 тысяч рублей, она поняла, что попалась на уловки мошенников и обратилась в полицию.

Полиция Карелии просит всех жителей республики проявлять бдительность. Если вам предлагают призовые карты, бонусные начисления, подарочные сертификаты, подумайте, стоит ли верить обещаниям. Если такое предложение поступает вам от знакомого или родственника, свяжитесь с ним лично. Высока вероятность того, что его страница взломана злоумышленниками и от его имени происходит рассылка недобросовестных обещаний. Особенное внимание стоит проявить в том случае, если некто пытается получить у вас информацию по банковской или кредитной карте. Банковские работники никогда не требуют называть им трехзначный код и пароли из сообщений.