Уволившимся работникам предприятий в Петрозаводске стало проще вернуться на прежнюю работу

Работодатели в Петрозаводске стали намного чаще предлагать своим бывшим сотрудниками вернуться на прежнее место работы.

Это следует из опроса жителей города, проведенного в начале января рекрутинговым агентством SuperJob.

По сравнению с доковидным 2019 годом, практика предлагать работу ранее уволившимся специалистам стала в полтора раза более распространенной. Это связано, в основном, с нехваткой кандидатов с релевантным опытом и узкой специализацией уволившихся сотрудников.

Такие предложения получали 42% от общего числа участников опроса, но только 16% из них согласились вернуться. Нежелание возвращаться респонденты объясняют маленькой зарплатой (26%), плохими условиями труда (12%) и тем, что новая работа им нравится больше (11%).