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Ужесточение правил торговли алкоголем в "наливайках" в Карелии не дало результата

Новости. Общество
12:50, 12 Февраля 2021
фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Появление более жестких требований к точкам по продаже алкоголя в жилых домах в Карелии не дало ожидаемого эффекта – большинство продолжает работать по ночам под видом заведений общепита.

Это следует из статистики, представленной сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике, где обсуждались последствия изменений в законодательстве.

С 1 октября 2020 года в Карелии торговать алкоголем запрещено заведениям общепита, площадь которых составляет менее 75 кв. метров в городах и менее 50 кв. метров в сельской местности, если они расположены в жилых домах. Власти республики рассчитывали таким способом сократить количество торговых точек, которые официально зарегистрированы как заведения общепита, но в действительности занимаются только розничной продажей алкоголем.

На заседании комитета уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова сообщила, что после принятия закона прекратили деятельность 6 таких "наливаек", а еще 7 приостановили работу, чтобы увеличить площадь и избежать запрета.

"Попробуй их поймай!", - заявила замглавы Минэкономразвития Елена Игнатенкова.

В чем проблема, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Д.Ю
2021-02-12 14:27:44
"Попробуй их поймай!"

В моем доме открыто торгуют пивом до 5 утра. В чем проблема провести контрольную закупку?

Звонки в полицию и Роспотребнадзор результата не дали. По телефону 051 и слушать не хотят.
Горожанин
2021-02-12 14:16:28
Чего прицепились к "наливайкам", если весь город "красное-белое"! От наливаек как раз меньше вреда
Читающий
2021-02-12 13:34:08
Откаты надо отрабатывать, ведь не закрываются потому как открыли не просто так?
David
2021-02-12 13:36:25
:) Читающий,
zanoza
2021-02-12 13:16:54
Алкогольную мафию не победить, да никто и не старается это делать. Принимаются какие-то законы, которые никто не соблюдает и за соблюдение которых никого не наказывают. Всё у нас теперь делается не по закону, а по понятиям. Пора упразднить бесполезную армию законотворцев, смотришь и в бюджете деньги появятся.
David
2021-02-12 13:33:56
zanoza, то есть, вот они так встанут в один прекрасный и скажут "стыдно -то как, мы себя упраздняем" :)
zanoza
2021-02-12 13:51:32
David, конечно не встанут, будут упираться всеми конечностями, с таких хлебных мест просто не уходят, инициатива должна быть или с самого верху, что мало вероятно, или с самого низа, тогда все будут упразднены, однако.
zanoza
2021-02-12 14:18:40
David, как знать, как знать, не столь уж большая помеха хранитель кирка :)
David
2021-02-12 14:02:43
zanoza, с самого низу не пойдет, там кирка сидит, скрепу охраняет. :)
drug
2021-02-12 13:16:06
"Попробуй их поймай!", - заявила замглавы Минэкономразвития Елена Игнатенкова.
ОХРЕНЕТЬ !!!!!
А ты попробуй - начни работать .
врунофф
2021-02-12 13:04:18
Игнатенкова не справляется с должностными обязанностями. Зачем держать в правительстве ?
David
2021-02-12 13:10:16
врунофф, ну иди напиши привычный донос.
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