Ужесточение правил торговли алкоголем в "наливайках" в Карелии не дало результата

Появление более жестких требований к точкам по продаже алкоголя в жилых домах в Карелии не дало ожидаемого эффекта – большинство продолжает работать по ночам под видом заведений общепита.

Это следует из статистики, представленной сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике, где обсуждались последствия изменений в законодательстве.

С 1 октября 2020 года в Карелии торговать алкоголем запрещено заведениям общепита, площадь которых составляет менее 75 кв. метров в городах и менее 50 кв. метров в сельской местности, если они расположены в жилых домах. Власти республики рассчитывали таким способом сократить количество торговых точек, которые официально зарегистрированы как заведения общепита, но в действительности занимаются только розничной продажей алкоголем. На заседании комитета уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова сообщила, что после принятия закона прекратили деятельность 6 таких "наливаек", а еще 7 приостановили работу, чтобы увеличить площадь и избежать запрета. "Попробуй их поймай!", - заявила замглавы Минэкономразвития Елена Игнатенкова. В чем проблема, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".