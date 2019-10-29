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Новости. Общество
09:20, 29 Октября 2019
фото: РИА Новости/ Управление ФСБ по республике Карелия

Узники финских концлагерей в Карелии должны требовать компенсации, заявил ученый

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Доцент университета Хельсинки Йохан Бекман заявил, что жертвы финских концлагерей должны требовать компенсации у властей Суоми.

"Жертвы финских концлагерей должны запросить компенсации финских властей, так как они стали жертвами геноцида. Мы обсуждали это еще в 2014 году, но тогда Финляндия отказалась от компенсаций. Есть информация, что запросы о компенсациях поступают регулярно, но не имеют успеха. Финляндия считает, что она компенсировала уже данный ущерб, в том числе узникам концлагерей, в размере 300 миллионов долларов США по итогам Второй мировой войны в качестве репараций СССР", - отметил Бекман, чьи слова цитирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ФСБ по Карелии рассекретила данные о финских концлагерях в Карелии, которые существовали в Петрозаводске в годы Великой Отечественной войны. Службой опубликована информация о шести концлагерях, в которых содержались около 25 тысяч человек. Приведены фамилии тех, кто руководил лагерями, рассказывается о распорядке дня, об избиении заключенных.

Финляндия является единственной страной, которая выполнила все оговорённые репарационные обязательства перед СССР в размере 300 миллионов долларов США. Данное соглашение подтверждено, детализировано и подписано во время серии декабрьских встреч в 1944 году премьер-министра Финляндии Юхо Паасикиви и председателя Союзной контрольной комиссии Андрея Жданова в Хельсинки.

Всего на оккупированной территории Карело-Финской ССР в 1941-1944 годах было создано более 14 лагерей для не финно-угорского мирного населения. На начало апреля 1942 года в них находилось около 24 тысяч человек — около 30% населения в зоне оккупации. По оценкам историков, за годы существования лагерей через них прошли порядка 50 тысяч человек. Около трети заключенных погибли от голода. По мнению карельского экспертного сообщества, финны в большинстве случаев уничтожали людей без использования оружия, искусственно создавая голод и не оказывая медпомощь, передает РИА Новости.

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Комментарии

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Zim
2019-10-29 11:47:35
А что это за карельское экспертное сообщество? Интересно было бы послушать мнение этого сообщества, является ли вывоз из оккупированной зоны абсолютно всего продовольствия, вплоть до последней крошки, «искусственным созданием голода»?
Гостья
2019-10-29 09:44:39
В качестве репараций $300 лямов! А их получили узники? Вот Германия это сделала в 90-ых годах, правда добрую часть этой компенсации благополучно разворовали, и до узников дошли лишь копейки.
Гость
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