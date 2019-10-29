Узники финских концлагерей в Карелии должны требовать компенсации, заявил ученый

Доцент университета Хельсинки Йохан Бекман заявил, что жертвы финских концлагерей должны требовать компенсации у властей Суоми.

"Жертвы финских концлагерей должны запросить компенсации финских властей, так как они стали жертвами геноцида. Мы обсуждали это еще в 2014 году, но тогда Финляндия отказалась от компенсаций. Есть информация, что запросы о компенсациях поступают регулярно, но не имеют успеха. Финляндия считает, что она компенсировала уже данный ущерб, в том числе узникам концлагерей, в размере 300 миллионов долларов США по итогам Второй мировой войны в качестве репараций СССР", - отметил Бекман, чьи слова цитирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ФСБ по Карелии рассекретила данные о финских концлагерях в Карелии, которые существовали в Петрозаводске в годы Великой Отечественной войны. Службой опубликована информация о шести концлагерях, в которых содержались около 25 тысяч человек. Приведены фамилии тех, кто руководил лагерями, рассказывается о распорядке дня, об избиении заключенных.

Финляндия является единственной страной, которая выполнила все оговорённые репарационные обязательства перед СССР в размере 300 миллионов долларов США. Данное соглашение подтверждено, детализировано и подписано во время серии декабрьских встреч в 1944 году премьер-министра Финляндии Юхо Паасикиви и председателя Союзной контрольной комиссии Андрея Жданова в Хельсинки.

Всего на оккупированной территории Карело-Финской ССР в 1941-1944 годах было создано более 14 лагерей для не финно-угорского мирного населения. На начало апреля 1942 года в них находилось около 24 тысяч человек — около 30% населения в зоне оккупации. По оценкам историков, за годы существования лагерей через них прошли порядка 50 тысяч человек. Около трети заключенных погибли от голода. По мнению карельского экспертного сообщества, финны в большинстве случаев уничтожали людей без использования оружия, искусственно создавая голод и не оказывая медпомощь, передает РИА Новости.