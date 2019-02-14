Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
11:35, 14 Февраля 2019

В 2018 году в Карелии построили более 38 километров новых ЛЭП и 10 новых подстанций

Загрузка...

В АО "Прионежская сетевая компания" подвели итоги выполнения "Инвестиционной программы" за прошлый год.

В 2018 году в зоне ответственности АО "ПСК" было построено 21,5 километров линий электропередачи напряжением 0,4 кВ, 2,5 километров ЛЭП напряжением 10 кВ, а также кабельные линии напряжением 0,4 и 10 кВ общей протяженностью более 14 километров.

Суммарная мощность построенных новых 10 трансформаторных подстанций составляет 4270 кВА (килоВольтАмпер).

"Кроме этого, в рамках "Инвестиционной программы – 2018" в Карелии были реконструированы более 29 километров воздушных и кабельных линий электропередачи различного класса напряжения, - рассказали в отделе капитального строительства Прионежской сетевой компании. – Была произведена реконструкция трех трансформаторных подстанций общей мощностью 1130 кВА. В минувшем году мы завершили работы по строительству крупной подстанции в центре Петрозаводска (ПС – 19), мощность которой составляет 50000 кВА".

Наиболее значимым проектом, осуществленным компанией в прошлом году можно считать строительство электрических сетей (ЛЭП и подстанций) в Петрозаводске в районе индивидуального жилищного строительства "Древлянка – III".

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.02.2019, 14:08
Священник Петунов не вылезает из ШИЗО
08.02.2019, 21:30
Блондинка устроила стриптиз на шоу "Comedy Баттл" с Павлом Волей
13.02.2019, 13:57
ВИДЕО: Охранник БСМП выкинул госпитализированного на улицу, заявил очевидец
11.02.2019, 16:45
Влюбленная пара разгромила номер отеля в Петрозаводске
08.02.2019, 14:38
Священника Петунова за злостные нарушения хотят перевести из поселения в колонию общего режима
09.02.2019, 09:28
ФОТО: В Петрозаводске упавший с крыши снег разбил иномарку

Аналитика

Сегодня 10:42
Капитал
Валерий Шлямин: "Я не вижу предпосылок "окончания истории" республики"
Ученый, бывший карельский министр и торговый представитель РФ в Финляндии высказал свое мнение о ФЦП развития Карелии и будущем региона.
Галикеев боится за свою жизнь 4
Сегодня 10:33
Взятки по молодости лет 7
12.02.2019 13:57
Много удовольствия, мало пользы 16
12.02.2019 09:50
Депутаты Госдумы от валежника перешли к грибам 9
11.02.2019 11:36
Вся аналитика

Чтиво

12.02.2019 12:09
Частная жизнь
"Я хочу жить" 3
В Петрозаводске 45-летняя женщина-инвалид, прикованная к коляске, пытается сама заработать на сиделку, чтобы не оказаться в доме-интернате.
Священник Петунов не вылезает из ШИЗО 6
08.02.2019 14:08
Виталий Красулин: "Не нужно везде и всюду искать политику" 9
06.02.2019 14:45
На старт! Внимание! Марш!
04.02.2019 09:31
архив чтиво

Медиа

РЕЗОНАНС НА ТНТ-ОНЕГО
Сегодня 11:00
все фото и видео

Опрос

Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»