В 2018 году в Карелии построили более 38 километров новых ЛЭП и 10 новых подстанций

В АО "Прионежская сетевая компания" подвели итоги выполнения "Инвестиционной программы" за прошлый год.

В 2018 году в зоне ответственности АО "ПСК" было построено 21,5 километров линий электропередачи напряжением 0,4 кВ, 2,5 километров ЛЭП напряжением 10 кВ, а также кабельные линии напряжением 0,4 и 10 кВ общей протяженностью более 14 километров.

Суммарная мощность построенных новых 10 трансформаторных подстанций составляет 4270 кВА (килоВольтАмпер).

"Кроме этого, в рамках "Инвестиционной программы – 2018" в Карелии были реконструированы более 29 километров воздушных и кабельных линий электропередачи различного класса напряжения, - рассказали в отделе капитального строительства Прионежской сетевой компании. – Была произведена реконструкция трех трансформаторных подстанций общей мощностью 1130 кВА. В минувшем году мы завершили работы по строительству крупной подстанции в центре Петрозаводска (ПС – 19), мощность которой составляет 50000 кВА".

Наиболее значимым проектом, осуществленным компанией в прошлом году можно считать строительство электрических сетей (ЛЭП и подстанций) в Петрозаводске в районе индивидуального жилищного строительства "Древлянка – III".

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.