В 2019 году в Карелии будут установлены 20 фельдшерско-акушерских пунктов

Министерство здравоохранения республики реализует мероприятия, направленные на выполнение основных положений Послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию, сообщили в Миздраве Карелии.

Проводится работа по обеспечению шаговой доступности первичного звена здравоохранения, включая создание ФАПов, приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания помощи жителям отдаленных населенных пунктов.

Так, в 2019 году будут установлены 20 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, в 2020 году - приобретены 9 мобильных медицинских комплексов. Продолжится развитие санитарной авиации. Будет организован единый диспетчерский центр скорой медицинской помощи.

Количество амбулаторно-поликлинических отделений учреждений здравоохранения, участвующих в проекте так называемых "бережливых поликлиник", к 2024 году будет доведено до 65 (в настоящее время их 42).

Все государственные медицинские организации Республики Карелия к 2024 году будут включены в Единую государственную информационную систему здравоохранения. В 2019 году медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи используют 83% учреждений здравоохранения.

Продолжится реализация мероприятий, направленных на обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения республики квалифицированными кадрами.

В планах - создание новых отделений медицинской реабилитации, центров амбулаторной онкологической помощи, строительство нового здания Республиканского онкологического диспансера, дооснащение современным оборудованием учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.

Особое внимание будет уделено мероприятиям по развитию междисциплинарного взаимодействия при оказании медицинской помощи пациентам, требующим консультации нескольких специалистов (в первую очередь пожилым людям), созданию системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами на дому, а также централизации паллиативной медицинской помощи.

"Когда речь идёт о национальных целях повышения ожидаемой продолжительности жизни, мы понимаем, что от сегмента здравоохранения зависит только 20%. Образ жизни человека, популяционная среда, экология имеют доминирующие позиции. Многие проблемы решаются только на основе консолидации всех сил, и не только медицинских, межведомственного взаимодействия. И здесь особенно важна роль муниципалитетов: чтобы они выбрали вектор на стимулирование здорового образа жизни и предотвращение возможных рисков преждевременной смерти граждан от внешних причин", - отметил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.