В Архангельске будут судить мужчину за торговлю наркотиками в Карелии

Мужчина через Интернет продавал наркотики на территории Архангельске и в Карелии, сообщили в прокуратуре Архангельской области.

В октябре 2017 года мужчина вошел в состав преступного сообщества, созданного для реализации через Интернет наркотиков на территории Архангельской области и Республики Карелия.

Мужчина создал тайники и поместил в них для дальнейшего сбыта наркотическое средство в особо крупном размере общей массой 744,91 грамм, однако преступление довести до конца не смог.

Уголовное дело направлено в Исакогорский районный суд Архангельска для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела в отношении других участников преступного сообщества продолжается.