В аварии, спровоцированной пьяным водителем в Карелии, погиб человек

Согласно статистике ГИБДД, еще 19 человек с начала года были травмированы в «пьяных» авариях.

В Карелии с начала 2022 года в 14 авариях, спровоцированных пьяными водителями, один человек погиб и 19 были травмированы.

Всего в 2022 году автоинспекторы отстранили 700 нетрезвых водителей. В 58 случаях оказалось, что нарушитель сел пьяным за руль не в первый раз.

Так, в селе Кончезеро Кондопожского района был остановлен 32-летний местный житель, управлявший автомобилем в пьяном виде. Показатели алкотестера соответствовали 1.04 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В ходе проверки выяснилось к тому же, что мужчина не имеет водительских прав.

Нарушителя ждет административный арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.

Госавтоинспекция обращает внимание, что своевременное предупреждение о нетрезвом водителе может спасти чью-то жизнь, и всех обладающих информацией о нарушителях, севших пьяными за руль, призывают звонить по телефонам 102 и 112.