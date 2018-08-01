В августе работающим пенсионерам повысят пенсии

С 1 августа работающие пенсионеры, за которых работодатели платили страховые взносы в 2017 году, начнут получать страховую пенсию в повышенном размере.

"В августе работавшие в 2017 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию по старости и по инвалидности в повышенном размере с учетом поступивших страховых взносов", - сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

Сколько составит максимальная прибавка, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".