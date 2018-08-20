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Новости. Общество
20:40, 20 Августа 2018

В авиакомпаниях рассказали о причудах богатых пассажиров

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Частные авиакомпании рассказали о самых "сумасшедших" запросах, которые они получали от богатых клиентов.

Например, один клиент нанял самолет для коня, другой — заплатил за два самолета, чтобы переехать. Еще один путешественник, который летел из Европы в Америку, заказал дополнительную остановку, чтобы его щенок мог погулять на свежем воздухе. Был случай фрахтовки самолета для перевозки призовой свиньи.

Как-то раз пассажир заказал бутерброды для гурманов и свежие фрукты и овощи. Ничего странного в таком заказе не было бы, если бы еда не предназначалась попугаю.

Еще клиент арендовал четыре самолета и отправился с семьей в Disney World во Флориде. Все самолеты были оформлены в тематике сказок Диснея. Были заказы на изменение маршрута, чтобы виды из иллюминатора оказались самыми красивыми, пишет РИА Новости.

Клиенту другой авиакомпании пришлось взять на борт пожарного, чтобы отпраздновать 50-летие с тортом и свечками. Без специалиста использовать открытое пламя на борту нельзя.

Рейсы фрахтовали для своих собак, попугаев, вина, а также сотового телефона, который случайно забыли дома. Как-то клиент заказал самолет, чтобы ему доставили еду из Нью-Йорка в Чикаго.

Одна пара зафрахтовала самолет почти на шесть часов, на борту было вино, спа-процедуры, выступление известного оперного певца, но приземлился самолет в том же городе, откуда и вылетел.

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