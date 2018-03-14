В "АвтоВАЗе" рассказали о дизайне нового внедорожника Lada

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"АвтоВАЗ" планирует сохранить черты дизайна внедорожника Lada 4x4 в новом поколении модели.
Об этом сообщил директор по дизайну Lada Стив Маттин.
"Очень важно иметь некие связующие элементы, которые роднят машину с автомобилем прошлого поколения. Сегодня яркий имидж у Lada 4x4. Есть некие запоминающиеся специфические элементы. Естественно, в будущем 4x4 стараемся сделать так, чтобы эти яркие элементы, известные сегодня, будут узнаваемы в новой модели", - сказал Маттин, чьи слова цитирует RNS.
Подробнее об "иконе АвтоВАЗа" читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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