В "АвтоВАЗе" рассказали о дизайне нового внедорожника Lada

"АвтоВАЗ" планирует сохранить черты дизайна внедорожника Lada 4x4 в новом поколении модели.

Об этом сообщил директор по дизайну Lada Стив Маттин.

"Очень важно иметь некие связующие элементы, которые роднят машину с автомобилем прошлого поколения. Сегодня яркий имидж у Lada 4x4. Есть некие запоминающиеся специфические элементы. Естественно, в будущем 4x4 стараемся сделать так, чтобы эти яркие элементы, известные сегодня, будут узнаваемы в новой модели", - сказал Маттин, чьи слова цитирует RNS.

Подробнее об "иконе АвтоВАЗа" читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".