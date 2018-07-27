В ближайшие три года уровень безработицы в Карелии будет расти - прогноз

Уровень регистрируемой безработицы в ближайшие три года в Карелии будет расти по всем трем вариантам прогноза социально-экономического развития региона.

Это следует из обсуждаемого в правительстве проекта "Основных параметров прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов".

Согласно "консервативному" варианту, разработанному исходя из самых неблагоприятных условий, регистрируемая безработица вырастет с 1,96% в 2018 году до 2,08% в 2019 году. В 2020 году ожидается минимальное снижение до 2,07%, а в 2021 году – снова рост до 2,09%.

О ситуации с безработицей в 2019 году читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".