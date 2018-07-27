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Новости. Общество
09:17, 27 Июля 2018

В ближайшие три года уровень безработицы в Карелии будет расти - прогноз

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Уровень регистрируемой безработицы в ближайшие три года в Карелии будет расти по всем трем вариантам прогноза социально-экономического развития региона.

Это следует из обсуждаемого в правительстве проекта  "Основных параметров прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов".

Согласно "консервативному" варианту, разработанному исходя из самых неблагоприятных условий, регистрируемая безработица вырастет с 1,96% в 2018 году до 2,08% в 2019 году. В 2020 году ожидается минимальное снижение до 2,07%, а в 2021 году – снова рост до 2,09%.

О ситуации с безработицей в 2019 году читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
xxxxxxx
2018-07-27 10:52:31
Один негатив от убогих комментов .
однозначно
2018-07-27 10:33:27
Зажрались людишки, особенно сопляки. Пять лет в универе спят на лекциях, а по ночам ногами дрыгают в клубах с пивным пойлом. Заметьте - и то, и другое на мамины деньги, чтобы получить диплом "юрист-кладовщик". А потом: мама! меня манагером в газпроом не берут. Горе то какое. Так ты такой и был изначально, нафиг ты кому нужен. Иди дворником работать, всё больше толку будет и копеечка на пивное пойло останется.
однозначно
2018-07-27 09:49:55
Да перестаньте. Работы полно. Специалистов нет - все плясуны, балалаечники и футболисты.
кир
2018-07-27 09:38:12
Только уезжать.
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