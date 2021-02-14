В больницах Карелии лечатся 597 ковидных больных, 89 из них в тяжелом состоянии

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 7 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 154 февраля, в стационарах находятся 597 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 501 - в состоянии средней тяжести, 89 тяжелобольных и 7 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии заразились COVID-19 163 человека. Всего в республике за время пандемии инфицировано 39052 человек. Выздоровели – 34410. Умер 271 пациент.