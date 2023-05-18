В больнице района Карелии с 1 июля откроется паллиативное отделение

С 1 июля в Кондопожской ЦРБ заработает отделение паллиативной медпомощи.

Как в сети рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, с июля в Кондопожской ЦРБ откроется паллиативное отделение на 12 коек.



«Все готово. Оснастили отделение всем необходимым: вакуумным электроотсосом F-60, концентратором кислорода, устройством для подъема и перемещения пациентов, портативным аппаратом ИВЛ, фармацевтическим холодильником, функциональными кроватями, каталкой с гидроподъемником, насосом для энтерального питания, вертикализатором, инсуфлятором-аспиратором, каталкой для принятия душа. Осталось приобрести переносной УЗИ-аппарат. С 1 июля начнется прием пациентов», - написал министр.



По его словам, для работы отделения Минздрав Карелии дополнительно выделит 3 млн рублей.