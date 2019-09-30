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Новости. Общество
06:40, 30 Сентября 2019
фото: Столица на Онего

В БСМП Петрозаводска взяли на работу сотрудников без сертификата специалиста, сообщили в профсоюзе

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Более полусотни фельдшеров и водителей скорой помощи Петрозаводска 15 сентября начали "итальянскую забастовку", отказавшись от изматывающих переработок.

В паблике "Профсоюз медработников "Действие" сообщается, что до сих пор руководство БСМП не встретилось с участниками "итальянской забастовки".

"На работу в отделение СМП набрали сотрудников, в том числе и выпускников медучилища, у которых есть диплом об окончании училища, но нет сертификата специалиста, дающего право на осуществления медицинской деятельности именно в скорой помощи. То есть по сути, тех, кто либо не имеет опыта, либо права на работу", – пишут в паблике. 

Напомним, "итальянская забастовка" началась 15 сентября, 39 фельдшеров и 37 водителей скорой помощи отказались от переработок. Акция протеста медиков может привести к задержкам выездов скорой, считают работники БСМП.

Сотрудники больницы уведомили региональный Минздрав о начале забастовки. Они потребовали пересмотреть уровень зарплат и нормы премирования персонала. Медики подготовили открытое письмо, в котором сформулировали десять требований к администрации больницы.

Министерство здравоохранения республики 20 сентября сообщило, что диспетчер скорой помощи – участник "итальянской забастовки" – не передал вызов к тяжелому больному свободной выездной бригаде. БСМП обратилось в правоохранительные органы с требованием дать оценку действиям фельдшера скорой помощи, который не передал вызов к тяжелобольному пациенту бригаде врачей.

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Комментарии

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кир
2019-09-30 09:03:40
Друзья, в некоторых других городах то же самое. Это спланированная извне акция смуты. Уволить, только уволить, другого способа нет. У СМИ нет никакой редакционной политики, потому это жёлтая пресса.
Тюлень Ладожский
2019-09-30 09:31:27
кир, акция была действительно запланирована, но опосредованно, через деструктивные решения и традиционный административный раж - и планировщики из вашобкома прекрасно знали, что к чему приведёт...
А если не славить в очередной раз госдеп: в Москве окончательно разучились просчитывать последствия своих решений. Единую тарифную сетку отменили централизованно, "оптимизации" бюджетной сферы также идут по указанию из Москвы. Конечно, приятно отчитаться о бездефицитности бюджета, к которой тоже не вашингтонский обком понуждает, не так ли?
кир
2019-09-30 09:57:55
Тюлень Ладожский, нормы советского времени потеряли всякий смысл. Давно надо было увеличить нагрузку на персонал. Это касается и поликлиник и дворников. Не хотят принимать, не хотят ехать на вызов. Хотят гулять по проспекту Сахарова. Не будет такого в нашей странной стране.
однозначно
2019-09-30 08:29:07
Это уже обсуждалось. С какой целью продолжаете нагнетать социальную напряженность в обществе ?
Lana
2019-09-30 07:37:06
Жаль пациентов, которые попадут в руки к этим неспециалистам!
drug
2019-09-30 07:36:42
Надоели эти "итальянцы", набрать нормальных людей, а этих сократить или перевести на другую работу.
User
2019-09-30 10:12:52
drug, нормальные люди за еду работать не будут.
Dima
2019-09-30 09:58:37
drug, нет никаких других "нормальных людей". Врачи на дороге не валяются.
Гость
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