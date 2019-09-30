В БСМП Петрозаводска взяли на работу сотрудников без сертификата специалиста, сообщили в профсоюзе

Более полусотни фельдшеров и водителей скорой помощи Петрозаводска 15 сентября начали "итальянскую забастовку", отказавшись от изматывающих переработок.

В паблике "Профсоюз медработников "Действие" сообщается, что до сих пор руководство БСМП не встретилось с участниками "итальянской забастовки".

"На работу в отделение СМП набрали сотрудников, в том числе и выпускников медучилища, у которых есть диплом об окончании училища, но нет сертификата специалиста, дающего право на осуществления медицинской деятельности именно в скорой помощи. То есть по сути, тех, кто либо не имеет опыта, либо права на работу", – пишут в паблике.

Напомним, "итальянская забастовка" началась 15 сентября, 39 фельдшеров и 37 водителей скорой помощи отказались от переработок. Акция протеста медиков может привести к задержкам выездов скорой, считают работники БСМП.

Сотрудники больницы уведомили региональный Минздрав о начале забастовки. Они потребовали пересмотреть уровень зарплат и нормы премирования персонала. Медики подготовили открытое письмо, в котором сформулировали десять требований к администрации больницы.

Министерство здравоохранения республики 20 сентября сообщило, что диспетчер скорой помощи – участник "итальянской забастовки" – не передал вызов к тяжелому больному свободной выездной бригаде. БСМП обратилось в правоохранительные органы с требованием дать оценку действиям фельдшера скорой помощи, который не передал вызов к тяжелобольному пациенту бригаде врачей.