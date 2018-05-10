В Чалне решают, что делать с прудами, появившимися после строительства многоквартирных домов

В Пряжинском районе Карелии состоялось заседание комиссии по вопросу подтопления территории в районе улицы Светлой в поселке Чална.

Напомним, в результате строительства многоквартирных домов для расселения аварийного фонда на некогда сухой территории образовались огромные лужи, от которых больше всего страдают жители частного сектора. Вода затопила огороды людей и все ближе подступает к домам – не только частным, и многоквартирным. А в прошлом году здесь чудом не утонул ребенок.

Как рассказал сегодня "Столице на Онего" глава Чалнинского сельского поселения Тойво Саволайнен, 4 мая состоялось заседание комиссии по вопросу подтопления территории на улице Светлой. В нем приняли участие чиновники районной администрации, строители, представители управляющей компании, обслуживающей многоквартирные дома. По итогам заседания, отметил Тойво Саволайнен, было решено, что строители "сделают расчет: возможно ли эту лужу пустить в дренажную систему, которая там существует".

"Мы договорились, что застройщик сейчас рассматривает возможность запуска этой воды в дренажную систему", - подтвердил начальник управления экономики районной администрации Михаил Погосян.

"Будем засыпать (лужу) и делать отвод (воды). Пока такой план", - отметил он.

Работы предполагается провести в мае, добавил Михаил Погосян.

Отметим, что на территории, занятой прудом, возле многоквартирных домов, есть колодцы, но расположены они выше уровня воды.