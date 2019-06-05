В четверг в Карелии потеплеет до +30

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О погоде на 6 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в четверг будет переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер ночью переменных направлений слабый, днем – юго-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью составит +12, +14 градусов, днем потеплеет до +23, +25.
В Карелии также ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами возможен туман. Днем по северным районам будет кратковременный дождь, гроза.
Ветер ночью восточный, юго-восточный слабый, днем – юго-западный, южный умеренный.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +11, +15, на севере похолодает до +5 градусов. Днем будет +21, +26, местами потеплеет до +30 градусов.
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