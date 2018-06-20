В четверг в Петрозаводске можно будет сдать ртутьсодержащие отходы

Очередная акция по сбору ртутьсодержащих отходов пройдет в Петрозаводске в этот четверг, сообщает мэрия Петрозаводска.

"Экомобиль" принимает не более пяти штук ртутьсодержащих предметов от одного человека. Юридическим лицам рекомендуется заключить договоры на утилизацию отходов этого типа с соответствующей организацией", - говорится в сообщении. В Петрозаводске сбором и вывозом по договору с администрацией города занимается ООО "Экологическое предприятие "Меркурий".

Администрация Петрозаводска обращается к жителям города с просьбой не упустить свой шанс сделать свой вклад в дело охраны природы - утилизировать отработавшие свой срок лампы и термометры правильно.

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