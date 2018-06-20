В четверг в Петрозаводске можно будет сдать ртутьсодержащие отходы

По теме
Загрузка...
Очередная акция по сбору ртутьсодержащих отходов пройдет в Петрозаводске в этот четверг, сообщает мэрия Петрозаводска.
"Экомобиль" принимает не более пяти штук ртутьсодержащих предметов от одного человека. Юридическим лицам рекомендуется заключить договоры на утилизацию отходов этого типа с соответствующей организацией", - говорится в сообщении. В Петрозаводске сбором и вывозом по договору с администрацией города занимается ООО "Экологическое предприятие "Меркурий".
Администрация Петрозаводска обращается к жителям города с просьбой не упустить свой шанс сделать свой вклад в дело охраны природы - утилизировать отработавшие свой срок лампы и термометры правильно.
Подробности в группе в социальной сети "ВКонтакте".
По теме
Выбор читателей
14.06.2018, 22:00
15.06.2018, 20:46
14.06.2018, 13:39
20.06.2018, 00:01
18.06.2018, 06:40
15.06.2018, 19:06
Аналитика
Сегодня 17:13
Тема недели
В Питкяранте прошел митинг против оптимизации социальной сферы.
19.06.2018 12:00
18.06.2018 13:55
15.06.2018 14:57
13.06.2018 15:41
Чтиво
19.06.2018 09:58
Личное мнение
Во всяком случае, пока идет ЧМ-2018.
18.06.2018 11:18
14.06.2018 10:00
13.06.2018 11:48
Медиа
Сегодня 16:52
Комментарии