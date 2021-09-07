В четверг закроют проезд по одной из улиц в центре Петрозаводска

Из-за реконструкции улицы Куйбышева изменится схема движения транспорта на нескольких участках дороги в центре города.

По информации Управление автомобильных дорог республики, 9 сентября изменится схема движения в центре Петрозаводска. Будет закрыт проезд на участке улицы Куйбышева между Неглинской набережной и Городским валом. Движение на пересечении с Малой Слободской улицей также будет запрещено.

Ограничения связаны с работами по реконструкции улицы Куйбышева.

Водителей просят быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

В администрации города напомнили, строительно-монтажные работы на улице Куйбышева начались весной этого года. Проект подразумевает реконструкцию существующей части автодороги от проспекта Ленина до улицы Малой Слободской и ее продолжение до набережной Варкауса. Магистраль поможет разгрузить улицу Кирова, улучшить транспортное сообщение, в том числе с БСМП, инфекционной больницей и жилыми кварталами. На участке появится мост через реку Неглинку, разворотное кольцо в районе Ленинградской улицы, дополнительные остановочные пункты и светофоры.

Проект реализуется в рамках ФЦП к 100-летию Кареоии. Заказчиком работ выступает Управление автомобильных дорог республики.

Ранее изменили схему движения транспорта на пересечении Лесного проспекта и Суоярвского шоссе в Петрозаводске.