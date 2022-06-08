В дачном кооперативе под Петрозаводском сбили ребенка на велосипеде

В результате аварии 11-летний мальчик был госпитализирован.

По сообщению ГИБДД Карелии, ДТП с участием маленького велосипедиста произошло 25 июня в кооперативе Лучевое-1 в Прионежском районе.

Около 10.50 утра 69-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля Renault Logan, выезжая со двора, наехала на велосипедиста — 11-летнего мальчика.

Ребенок с полученными травмами попал в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии.

Напомним, также в субботу пьяный водитель в Медвежьегорске спровоцировал ДТП, в котором пострадала 3-летняя девочка.