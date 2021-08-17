В деле о нападении собаки на ребенка в Петрозаводске появились новые подробности

На Перевалке собака, гулявшая с хозяевами на поводке, укусила 9-летнюю девочку, игравшую на детской площадке – ребенок с рваной раной был доставлен в больницу.

Ранее в редакцию «Столицы на Онего» обратился родственник 9-летней девочки, пострадавшей от укуса собаки.

Мужчина сообщил, что инцидент произошел 1 августа в 18.30 в Петрозаводске на улице Мичуринской, у домов № 18 и № 20 на детской площадке, где играла 9-летняя девочка.

«Вечером девочка играла на детской площадке под окном дома, куда недавно переехала семья. Рядом проходила молодая пара с черной собакой средних размеров, которую держали на поводке, но без намордника. В какой-то момент хозяйка собаки отвлеклась, и животное напало на ребенка. Хотя на площадке были еще дети, но пострадала только наша девочка, так как до нее хватило поводка. Собака вцепилась в ногу, достаточно сильно: от укуса часть кожи в районе икры висела. Увидев произошедшее, хозяева скрылись с места происшествия, помощь ребенку не оказали», — рассказал родственник пострадавшей.

Девочка была направлена на лечение: ей зашили рану на ноге, назначили уколы. На перевязку ребенка носят на руках, так как ходить сама она не может.

Родители написали заявление в полицию с просьбой найти виновных. В МВД Карелии подтвердили, что обращение поступало, участковый начал проверку.

Сегодня, 19 августа, в МВД Карелии сообщили, что дело о нападении собаки расследуется в отделении полиции №3, установлены и опрошены все участники инцидента.

Как стало известно "Столице на Онего", собака, которая покусала ребенка, породы кокер-спаниель. Инцидент произошел в тот момент, когда на площадку, где играли дети, среди которых была и 9-летняя пострадавшая, пришла 14-летняя девочка с собакой на поводке. В какой-то момент собака сорвала стопор рулетки и набросилась на жертву. Испугавшись произошедшего, 14-летняя хозяйка собаки убежала вместе с четвероногим другом. А вечером все рассказала родителям, которые сообщили, что готовы оказать материальную помощь пострадавшей стороне.

В свою очередь, родственники пострадавшей девочки заявили, что конфликт будут решать по закону.

«Когда завершится лечение, мы будем подавать иск в суд с требованием компенсации морального вреда, — сказала родные 9-летней пострадавшей. — Ребенок получил серьезную физическую и психологическую травму. Она только сейчас начала наступать на ногу, и то с осторожностью».

В МВД Карелии пояснили, что наказание будет зависеть от степени тяжести травм, нанесенных ребенку. Если врачи дадут заключение, что девочке нанесен легкий вред здоровью, то виновным грозит административный штраф, если степень травм окажется средней тяжести и более — здесь уже предусматривается уголовное наказание.

"Расследование ведется, ожидаем медицинское заключение, по результатам которого будет принято процессуальное решение", - сказали в ведомстве.