Реклама
Утверждены формы избирательных бюллетеней на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания Карелии
17.08.2021 19:30
Как узнать, какие кандидаты участвуют в выборах и где проголосовать (ВИДЕО)
17.08.2021 18:54
Любой гражданин может пройти обучение и стать наблюдателем на выборах (ВИДЕО)
17.08.2021 18:37

В деле о нападении собаки на ребенка в Петрозаводске появились новые подробности

Новости. Происшествия
16:40, 19 Августа 2021
фото: © pixbay

Новости партнеров

На Перевалке собака, гулявшая с хозяевами на поводке, укусила 9-летнюю девочку, игравшую на детской площадке – ребенок с рваной раной был доставлен в больницу.

Ранее в редакцию «Столицы на Онего» обратился родственник 9-летней девочки, пострадавшей от укуса собаки.

Мужчина сообщил, что инцидент произошел 1 августа в 18.30 в Петрозаводске на улице Мичуринской, у домов № 18 и № 20 на детской площадке, где играла 9-летняя девочка.

«Вечером девочка играла на детской площадке под окном дома, куда недавно переехала семья. Рядом проходила молодая пара с черной собакой средних размеров, которую держали на поводке, но без намордника. В какой-то момент хозяйка собаки отвлеклась, и животное напало на ребенка. Хотя на площадке были еще дети, но пострадала только наша девочка, так как до нее хватило поводка. Собака вцепилась в ногу, достаточно сильно: от укуса часть кожи в районе икры висела. Увидев произошедшее, хозяева скрылись с места происшествия, помощь ребенку не оказали», — рассказал родственник пострадавшей.

Девочка была направлена на лечение: ей зашили рану на ноге, назначили уколы. На перевязку ребенка носят на руках, так как ходить сама она не может.

Родители написали заявление в полицию с просьбой найти виновных. В МВД Карелии подтвердили, что обращение поступало, участковый начал проверку.

Сегодня, 19 августа, в МВД Карелии сообщили, что дело о нападении собаки расследуется в отделении полиции №3, установлены и опрошены все участники инцидента.

Как стало известно "Столице на Онего", собака, которая покусала ребенка, породы кокер-спаниель. Инцидент произошел в тот момент, когда на площадку, где играли дети, среди которых была и 9-летняя пострадавшая, пришла 14-летняя девочка с собакой на поводке. В какой-то момент собака сорвала стопор рулетки и набросилась на жертву. Испугавшись произошедшего, 14-летняя хозяйка собаки убежала вместе с четвероногим другом. А вечером все рассказала родителям, которые сообщили, что готовы оказать материальную помощь пострадавшей стороне.

В свою очередь, родственники пострадавшей девочки заявили, что конфликт будут решать по закону.
«Когда завершится лечение, мы будем подавать иск в суд с требованием компенсации морального вреда, — сказала родные 9-летней пострадавшей. — Ребенок получил серьезную физическую и психологическую травму. Она только сейчас начала наступать на ногу, и то с осторожностью».

В МВД Карелии пояснили, что наказание будет зависеть от степени тяжести травм, нанесенных ребенку. Если врачи дадут заключение, что девочке нанесен легкий вред здоровью, то виновным грозит административный штраф, если степень травм окажется средней тяжести и более — здесь уже предусматривается уголовное наказание.
"Расследование ведется, ожидаем медицинское заключение, по результатам которого будет принято процессуальное решение", - сказали в ведомстве.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Os
2021-08-19 16:54:21
Кого посадят - собаку, девочку, или ее родителей?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.08.2021, 14:53
Издан документ с названиями карельских болот, где запретили сбор редких ягод
17.08.2021, 11:42
Рыжеволосую женщину, пропавшую в Петрозаводске, нашли мертвой
12.08.2021, 16:27
Ребенка со 100-процентным поражением легких госпитализируют из Карелии в Санкт-Петербург (СРОЧНО)
14.08.2021, 09:13
В Карелии агрессивный штамм коронавируса добрался до детей: двое в тяжелом состоянии
16.08.2021, 10:01
Подорожали билеты на все виды пассажирского транспорта в Карелии
15.08.2021, 10:08
Стало известно, кого спасатели нашли вмерзшим в лед в Онежском озере в Карелии

Аналитика

17.08.2021 12:10
Обществоведение
«Клиники на Чайкиной» : справка на антиген COVID-19 за 15 минут
В «Клиниках на Чайкиной» можно получить справку на антиген COVID-19 за 15 минут со скидкой 15%.
Жить по-советски 2
17.08.2021 12:00
Не детектив, а лирическая повесть 2
15.08.2021 23:17
Долгострою из ФЦП развития Карелии нашли нового подрядчика 6
12.08.2021 16:45
В финской Карелии ждут паровоз до Сортавалы 3
11.08.2021 12:22
Вся аналитика

Чтиво

17.08.2021 10:11
Без политики
Повышение надежности электроснабжения микрорайона Соломенное
В СМИ на прошедшей неделе появились сообщения об участившихся случаях отключения электричества в Соломенном.
«Быть фермером — это игра!»
11.08.2021 11:05
Руководство по выбору и покупке колец с изумрудом
10.08.2021 18:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»