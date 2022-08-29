В день рождения Дзержинского сотрудникам ФСБ в Карелии напомнили об их задаче в новых исторических условиях

Память основателя службы госбезопасности Феликса Дзержинского почтили в Петрозаводске в день 145-летия со дня его рождения 11 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Карелия.

Начальник Управления Сергей Мочалов обратился к сотрудникам и ветеранам ФСБ со словами о необходимости «чтить и помнить неоспоримый вклад Ф. Э. Дзержинского в создание одной из лучших спецслужб мира», говорится в официальном сообщении ведомства.

Кроме того, к присутствующим обратились подполковник запаса ФСБ России Константин Белоусов и один из молодых сотрудников службы.

«Сотрудники органов безопасности в новых исторических условиях являются прямыми преемниками и носителями таких основополагающих ценностей российского офицерства как верность Родине и самоотверженное служение своему народу», — цитирует пресс-служба слова участников.

Сотрудники и ветераны ФСБ возложили цветы к обелиску «Сотрудникам органов безопасности Карелии — защитникам Отечества» на бульваре Победы.