В День защитника Отечества нейросеть оригинально показала мужчин-руководителей Минздрава Карелии (ФОТО)

Креативная команда Минздрава Карелии оригинально поздравила всех с 23 февраля.

На своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков поздравил всех защитников Отечества с праздником, отметив, что это день патриотизма, мужества и героизма всех россиян, посвятивших свою жизнь служению Родине и отстоявших свободу и независимость на полях сражений.

«От всей души желаю вам, вашим семьям и близким, счастья, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и всяческих побед», - написал Михаил Охлопков.

К поздравительному посту министр прикрепил обработанные с помощью нейросети фото мужчин-руководителей здравоохранения Карелии.

«Наша креативная команда поработала с нейросетью Lensa и Midjourney. Вот так видит нейросеть мужчин - руководителей здравоохранения Карелии», - добавил глава ведомства.