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Новости. Общество
16:04, 10 Января 2019
фото: фото: "Столица на Онего" / Школа в поселке Деревянка

В Деревянке собираются построить новую школу

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Карелия готовит заявку на строительство школы в Деревянке, сообщили в правительстве республики.

Об этом в четверг 10 января в ходе выездного совещания, которое состоялось в образовательном учреждении, заявил Артур Парфенчиков.

Как сообщила вице-премьер правительства Карелии Лариса Подсадник, в настоящее время федеральным центром предусмотрено выделение 278 миллионов рублей на строительство школы в Карелии. На эти деньги планируется построить школу в поселке Деревянка. Однако данных средств не достаточно, чтобы в полном объеме удовлетворить потребности обучающихся в населенном пункте. Учитывая положительную демографическую ситуацию в Прионежском районе, в Деревянке необходимо возводить здание школы примерно на 170-200 учеников.

В ходе выездного совещания, которое состоялось в Деревянкской школе, Глава Карелии поручил министерству образования республики в максимально короткие сроки найти типовой проект и подготовить заявку на строительство школы в Деревянке с учетом необходимого количества мест.

Главное здание Деревянкской школы построено в 1955 году, двухэтажная пристройка – в 1966-м. Весной 2018 года по предписанию надзорных органов закрыт второй этаж школы, из-за чего занятия приходится проводить в две смены. Сейчас в школе учится 152 человека.

"Для нас очень важно, чтобы новое здание школы также взяло на себя функции дополнительного образования – музыкального, художественного, спортивного", − отметил Глава Карелии.

В настоящее время осуществляется выбор подходящего к условиям северного климата проекта. Школу планируется начать строить уже в июне. Окончание строительства намечено на 2020 год.

Новое здание будет возведено неподалеку от нынешней школы. Старые постройки будут демонтированы, на освободившемся месте обустроят спортивную площадку.

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