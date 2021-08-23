В детский сад № 70 в Петрозаводске вернулась холодная вода

Холодное водоснабжение в домах на Зареке было восстановлено, проинформировали в ЕДДС Петрозаводска.

Согласно сообщению единой дежурно-диспетчерской службы Петрозаводска, в 11.20 холодное водоснабжение в домах № 5, 7, 9 по проспекту Александра Невского, а также в доме № 12А по улице Ригачина было восстановлено.

В числе домов, в которые дали холодную воду — здание детского сада № 70 «Цветик-семицветик».

Ранее появилась информация, что от горячей воды частично отключены две больницы в Петрозаводске.