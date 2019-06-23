В ДТП, где водитель из–за ям выехал на встречку, пострадали два человека

Стали известны подробности аварии на улице Ленинградской в Петрозаводске.

Как рассказали в Госавтоинспекции республики, 22 июня в 00:42 на улице Ленинградской (в районе дома 14) водитель автомобиля Фольксваген Пассат, объезжая дефекты дорожного покрытия, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с встречным автомобилем Хонда CRV.

В результате ДТП пострадал 46-летний водитель Хонды и 23-летняя пассажирка Фольксвагена.

Ранее было опубликовано видео аварии. По мнению петрозаводчан, пока на Ленинградской будет дорога как после бомбежки, водители будут нарушать правила. Вся права полоса разбита.