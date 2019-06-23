В ДТП, где водитель из–за ям выехал на встречку, пострадали два человека

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Стали известны подробности аварии на улице Ленинградской в Петрозаводске.
Как рассказали в Госавтоинспекции республики, 22 июня в 00:42 на улице Ленинградской (в районе дома 14) водитель автомобиля Фольксваген Пассат, объезжая дефекты дорожного покрытия, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с встречным автомобилем Хонда CRV.
В результате ДТП пострадал 46-летний водитель Хонды и 23-летняя пассажирка Фольксвагена.
Ранее было опубликовано видео аварии. По мнению петрозаводчан, пока на Ленинградской будет дорога как после бомбежки, водители будут нарушать правила. Вся права полоса разбита.
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