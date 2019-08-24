В ДТП на трассе "Кола" в Карелии четыре человека получили травмы

Серьезные аварии произошли вчера в Медвежьегорском и Сегежском районах.

На 664 км (+750 м) автодороги "Кола" Санкт-Петербург – Мурманск в Сегежском районе вчера в 13:45 водитель автомобиля Фольксваген Пассат врезался в Камаз с полуприцепом СЗАП-8357. От удара Фольксваген съехал в правых кювет и опрокинулся.

В ДТП пострадали 21-летний водитель Фольксвагена и его 21-летняя пассажирка. Молодым людям была оказана медицинская помощь на месте аварии, сообщили в Госавтоиспекции Карелии.

В Медвежьегорском районе, на 646 км (+966 м) автодороги "Кола", в 23:30 водитель автомобиля Грит Волл допустил столкновение с попутным автомобилем Скания с прицепом, который остановился для выполнения поворота.

В результате происшествия 69-летний водитель Грит Волл и его 57-летняя пассажирка были травмированы. Пострадавшим оказана медицинская помощь, уточнили в Госавтоиспекции.