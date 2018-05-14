В ДТП с фурой в Карелии погиб водитель легкового авто

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В ГИБДД Карелии рассказали подробности ДТП под Гирвасом.
По данным пресс-службы ГИБДД, 13 мая в 20.35 в Кондопожском районе на 505 км автодороги "Кола" 24-летний водитель автомобиля Hyundai Sonata, по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение МАЗом.
"От полученных травм водитель автомобиля Hyundai скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи", - отметили в ведомстве.
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