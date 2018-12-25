В ДТП с участием трех автомобилей в Карелии пострадала женщина

Авария произошла в Прионежском районе на трассе "Кола", сообщили в ГИБДД Карелии.

В 16.40 на 441 км федеральной автодороги "Кола" 27-летняя водитель-женщина, управляя автомобилем Subaru Impreza, допустила выезд на полосу встречного движения, где совершила столкновение с грузовым автомобилем Scania с прицепом.

От столкновения автомобиль Subaru отбросило на Chevrolet Niva, который также двигался во встречном направлении.



ГИБДД Карелии

В результате происшествия водитель Subaru Impreza травмирована.