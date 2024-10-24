В двух соседних с Карелией регионах снизились цены на новостройки

К северу от Карелии летом цены на новостройки упали на 15%.

В нескольких регионах России с июля по сентябрь 2024 года снизились цены на новостройки. Об этом со ссылкой на данные Росстата и Нацбанка сообщает РБК.

Наиболее серьезное падение цен было зафиксировано в одном регионе к северу от Карелии — Мурманской области. Там в данный период первичное жилье подешевело на 15.2%. Снижение там пришлось на типовые новостройки.

Цены на новое жилье (в основном сегмент бизнес-класса) понизились в еще одном соседнем с Карелией регионе, Архангельской области. Квадратный метр там подешевел на 0.6%.

Всего новостройки подешевели в восьми российских регионах. В редакции отметили, что снижение цены произошло после отмены всеобщей льготной ипотеки. В целом по России с июля по сентябрь 2024 года цены на новое жилье поднялись на 2.3%, а по Северо-Западу этот рост составил 4.5%.