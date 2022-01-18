В Европе заговорили о наступлении твиндемии

В Европе увеличились темпы роста заболеваемости гриппом, что может говорить о наступлении длительной твиндемии — одновременном высоком уровне числа пациентов с гриппом и COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

«Возвращение вируса гриппа может быть началом необыкновенно длительного сезона распространения заболевания, способного продлиться до лета», — заявил в беседе с агентством эксперт Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Паси Пенттинен.

Как отмечается в исследовании центра, эта ситуация связана с более мягкими ограничениями на фоне COVID-19, которые позволяют распространяться гриппу. Также на обстановку влияет практически полное отсутствие заболеваний гриппом прошлой зимой. Из-за этого вакцины, которые адаптируются каждый год под циркулирующий вирус, могут оказаться не столь эффективными.

Помимо этого, специалисты допускают, что твиндемия окажет чрезмерную нагрузку на системы здравоохранения, уже в значительной степени занятые борьбой с COVID-19.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о случаях одновременного заболевания гриппом и коронавирусной инфекцией в России. По словам специалистов, такое сочетание обычно приводит к более тяжелым последствия для организма. При этом в ведомстве подчеркнули, что в последнее время число заражений гриппом и ОРВИ в стране существенно выросло.

Наиболее надежным способом защиты от COVID-19 остается вакцинация. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.

К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76 520 849 россиян. Уровень коллективного иммунитета составляет 63,7 процента. Как ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80 процентов или выше.