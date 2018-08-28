В ФАС назвали маленькую женскую грудь физическим недостатком

Архангельское управление Федеральной антимонопольной службы посчитало маленькую грудь "физическим недостатком у женщин".

Это следует из решения ведомства после жалобы на рекламу жилых комплексов компании "Аквилон Инвест", сообщает "Дождь" со ссылкой на "Русскую службу Би-би-си".

Речь идет о рекламе, в которой изображалась женщина, измеряющая себе грудь сантиметровой лентой. Подпись к изображению гласила: "У нас маленькие цены и много комплексов". На другом рекламном изображении компании женщина стояла спиной, сняв рубашку, надпись к фото гласила: "Дешевле, чем снять!"

Экспертный совет ведомства согласился с заявителем, который отмечал, что реклама "оскорбляет и унижает женщин, и основана на эксплуатации сексуальности женского тела". Совет отметил, что такая реклама содержит "оскорбительный образ в отношении женского пола", указывает на "физические недостатки у женщин (маленькая грудь)".

Би-би-си направило запрос в архангельскую ФАС с просьбой пояснить критерии такого заключения, но там пока не ответили.

В антимонопольной службе отмечают, что материалы по первому плакату передадут в правоохранительные органы для возбуждения административного дела, по второму плакату истек срок давности — он был размещен более года назад.