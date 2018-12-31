В районе города Оулу столкнулись грузовик и легковая машина, в которой ехали россияне.

В Финляндии на дороге погибли трое россиян. Как сообщила финская телекомпания Yle, трагедия произошла вечером в минувшую субботу в северной части города Оулу. На скользкой трассе между мостами Хаукивяюля и Кииминкийоки столкнулись грузовой автомобиль и легковая машина, в которой ехали россияне – мужчина и женщина 1980 года рождения, а также ребенок школьного возраста.

По данным полиции, легковая машина ударилась боком в лобовую часть грузовика. При этом легковой автомобиль был настолько деформирован, что полицейские не сразу обнаружили всех погибших.