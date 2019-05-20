В Финской Карелии захоронили солдат, погибших в Советской Карелии

Траурные мероприятия в Финляндии оказались приурочены к Дню памяти павших.

В финском городе Лаппеенранта, который является административным центром провинции Южная Карелия, накануне прошла церемония захоронения останков безымянных финских солдат, погибших на территории Советского Союза в годы Второй мировой войны. Церемония оказалась приурочена к Дню памяти павших, который отмечается в Финляндии каждое третье воскресенье мая.

Как сообщила телекомпания Yle, погребенные вчера финские солдаты были найдены в Ладожской Карелии, на Карельском перешейке и в карельской Масельге. Двое из погибших были опознаны, и их захоронили в Суомуссалми и Ивало.

Всего в Финляндии насчитывается около 10 тысяч солдат, пропавших без вести в годы Второй мировой войны на советской территории. Их поиски планируется вести в течение десяти лет.

О том, как меняется в Финляндии память о войне, читайте в статье "Государство пытается контролировать память".