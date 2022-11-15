В ГИБДД Карелии назвали самый «аварийный» возраст начинающих водителей

Госавтоинспекция Карелии привела статистику аварий, совершенных начинающими водителями.

Согласно статистике ГИБДД республики, в Карелии по вине водителей, чей стаж за рулем не превышает двух лет, произошло 32 аварии. Один человек погиб, 42 получили различные травмы.

Самый «аварийный» возраст таких водителей, по статистике — до 20 лет. Представители этой категории совершили 18 ДТП.

Самой распространенной причиной ДТП стало несоответствие скорости условиям движения. Именно этот фактор спровоцировал 18 аварий. Также распространенными причинами стали выезд на «встречку», неправильный выбор дистанции, несоблюдение правил проезда пешеходного перехода и правил очередности проезда.

Большинство новичков-нарушителей — мужчины, однако в числе виновников ДТП насчитывается 7 женщин. В спровоцированных ими авариях пострадали 8 человек.