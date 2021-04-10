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В ГИБДД Карелии рассказали, кто пострадал в перевернувшемся автомобиле в Олонце

Новости. Происшествия
11:17, 11 Апреля 2021
фото: источник - паблик спасателей Олонецкого района
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В Олонецком районе перевернулась иномарка, пострадали два человека, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу, 10 апреля, в 22.15 на 17 км автодороги «Олонец-Пикяранта-Леппясилта» 37-летний водитель, управляя автомобилем «BMW Х5», не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель и 26-летний пассажир получили травмы, пострадавшие доставлены в Олонецкую ЦРБ.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее спасатели Олонецкого района рассказали о ДТП и показали фото с места происшествия.

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Комментарии

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