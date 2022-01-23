В ГИБДД Карелии рассказали подробности ДТП, где два автомобиля превратились в автохлам

Один человек был госпитализирован после аварии на трассе "Кола" в Олонецком районе.

Напомним, 23 января, в 14.17 на пульт службы спасения пришло сообщение об аварии на 291 километре автодороги «Кола». Там столкнулись два автомобиля.

Как рассказали в Госавтоинспекции Карелии, авария произошла на 280 км федеральной автодороги «Кола» в Олонецком районе. Водитель автомобиля «УАЗ Патриот», 39-летний житель Санкт-Петербурга допустил занос машины с выездом на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Skoda Octavia.

В результате ДТП травмирован водитель Skoda, 42-летний житель Прионежского района. Пострадавший был госпитализирован.