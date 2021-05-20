В ГИБДД Карелии рассказали подробности ДТП, где мотоциклиста выбросило из седла после столкновения с авто

В центре Петрозаводска столкнулись иномарка и мотоцикл – пострадал 50-летний водитель двухколесного железного коня, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, что 20 мая в 21.50 на пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева произошло ДТП с участием мотоциклиста и легкового автомобиля.

Столкновение произошло на регулируемом перекрёстке, когда легковой автомобиль совершал левый поворот на улицу Куйбышева. В это же время мотоциклист двигался в прямом направлении.

От удара мотоциклиста выбросило из седла, и он упал на дорогу.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.

В ГИБДД пояснили, что за рулем автомобиля Ford Focus находился 20-летний водитель, который при выполнении левого поворота не предоставил преимущества в движении мотоциклисту.

В результате ДТП пострадал 50-летний мотоциклист, с полученными травмами пострадавший госпитализирован.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей быть предельно внимательными, учитывать, что в весенне-летний сезон на дорогах появляются велосипедисты и мотоциклисты.