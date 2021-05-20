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Мотоциклиста выбросило из седла после столкновения с автомобилем в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 3
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В ГИБДД Карелии рассказали подробности ДТП, где мотоциклиста выбросило из седла после столкновения с авто

Новости. Происшествия
10:19, 21 Мая 2021
фото: © ГИБДД Карелии

В центре Петрозаводска столкнулись иномарка и мотоцикл – пострадал 50-летний водитель двухколесного железного коня, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, что 20 мая в 21.50 на пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева произошло ДТП с участием мотоциклиста и легкового автомобиля.

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Столкновение произошло на регулируемом перекрёстке, когда легковой автомобиль совершал левый поворот на улицу Куйбышева. В это же время мотоциклист двигался в прямом направлении.

От удара мотоциклиста выбросило из седла, и он упал на дорогу.
Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.

В ГИБДД пояснили, что за рулем автомобиля Ford Focus находился 20-летний водитель, который при выполнении левого поворота не предоставил преимущества в движении мотоциклисту.

В результате ДТП пострадал 50-летний мотоциклист, с полученными травмами пострадавший госпитализирован.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей быть предельно внимательными, учитывать, что в весенне-летний сезон на дорогах появляются велосипедисты и мотоциклисты.

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Комментарии

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кир
2021-05-21 10:49:20
Бесполезно их призывать. Только нещадно пороть до суда.
Leopol'd
2021-05-21 10:58:52
кир, найди ты себе женщину хорошую. Каждый второй пост, когда ты не обожрался препаратами и не появился кот, ты всё о порках мечтаешь.
Саныч
2021-05-21 11:27:30
Leopol'd, нафига такому великому блогеру женщина. У него кот, интернет и разного рода пилюли.
dimchik19725
2021-05-21 10:47:14
Проснулись после зимней спячки! Достали уже гудеть по ночам!
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