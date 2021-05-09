В ГИБДД Карелии рассказали подробности ДТП, в котором 80-летний водитель умер за рулем

Пенсионер, устроивший ДТП с тремя автомобилями на улице Балтийской, скончался от сердечного приступа.

Напомним, в минувшее воскресенье, 9 мая, в 11.13 в районе дома № 13 по улице Балтийская 80-летнему водителю Renault стало плохо за рулем. Пенсионер врезался в припаркованные автомобили BMW, Dodge и Chrysler.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, 80-летний водитель автомобиля Renault не справился с управлением, поскольку с ним произошел сердечный приступ. Он совершил наезд на припаркованный автомобиль BMW Х5. От удара BMW откинуло на автомобиль Chrysler, который врезался в Dodge. В момент ДТП во всех трех припаркованных автомобилях ни водителей, ни пассажиров не было.

Водитель Renault скончался до прибытия машины скорой медицинской помощи.

В результате ДТП 80-летняя пассажирка Renault с травмами была доставлена в БСМП Петрозаводска, где ей была оказана медицинская помощь.

Автомобили получили механические повреждения.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.