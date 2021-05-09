В Петрозаводске 80-летний водитель умер за рулем, устроив ДТП с тремя автомобилями

Авария произошла на улице Балтийской, водитель скончался до приезда скорой помощи.

Как стало известно «Столице на Онего», в минувшее воскресенье, 9 мая, в 11.23 в районе дома № 13 по улице Балтийская 80-летнему водителю Renault стало плохо за рулем. Пенсионер врезался в припаркованные автомобили BMW, Dodge и Chrysler.

Водитель скончался до приезда скорой помощи.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Напомним, 9 мая в Петрозаводске умер 49-летний мужчина, находившийся за рулем легковой машины, в которую врезался пожарный автомобиль.