Авария на трассе «Кола» в Карелии, в которой погиб ребенок, произошла на скользком участке

После ДТП, унесшего жизни двух человек, возбуждено административное дело, собственнику дороги грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Напомним, страшная авария случилась 7 декабря на трассе «Кола» в Медвежьегорском районе — легковой автомобиль вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком и вылетел с дороги. В результате ДТП 18-летний водитель легковушки и девочка шести лет погибли на месте, еще один пассажир — 30-летняя женщина — была госпитализирована

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, прибывшие на место сотрудники ГИБДД Медвежьегорского района обнаружили в ходе осмотра, что на покрытии проезжей части имелся снежный накат, что делало дорогу скользкой. Поверхность трассы не была обработана противогололедными материалами.

По данному факту в отношении собственника дороги возбуждено административное дело по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ. За несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения предусмотрено наказание в виде административного штрафа от 200 до 300 тысяч рублей.

После ДТП, унесшего жизни двух человек, возбуждено административное дело, собственнику дороги грозит штраф до 300 тысяч рублей.