В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности утреннего ДТП на мосту (ФОТО)

На Карельском проспекте в ДТП пострадал 40-летний водитель, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня утром, 16 апреля в 6.12, на Карельском проспекте водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управление и совершил наезд на дорожное ограждение.

В результате дорожно-транспортного происшествия 40-летний водитель получил травмы. Ему назначено лечение.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что водитель пробил ограждение после заноса на мосту Кукковка-Древлянка. Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру".