В ГИБДД рассказали подробности страшного ДТП, когда ВАЗ сбил женщину на тротуаре в Петрозаводске

Стало известно, кто пострадал в ДТП на пересечении пр.А.Невского и ул.Мерецкова.

Ранее сообщалось, что сегодня днем, 25 апреля в 13.26, на пересечении пр.А.Невского и ул.Мерецкова автомобиль сбил женщину, стоявшую на тротуаре.

В ГИБДД Карелии уточнили, что за рулем автомобиля ВАЗ-2106 находился 22-летний водитель, который выехал на перекресток под мигающий сигнал светофора.

Во время движения молодой водитель не справился с управлением, выехал на тротуар, где на высокой скорости совершил наезд на 41-летнюю женщину.

В результате ДТП женщина получила множественные травмы, ей оказывается медицинская помощь.