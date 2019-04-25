15:46, 25 Апреля 2019
В ГИБДД рассказали подробности страшного ДТП, когда ВАЗ сбил женщину на тротуаре в Петрозаводске
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Стало известно, кто пострадал в ДТП на пересечении пр.А.Невского и ул.Мерецкова.
Ранее сообщалось, что сегодня днем, 25 апреля в 13.26, на пересечении пр.А.Невского и ул.Мерецкова автомобиль сбил женщину, стоявшую на тротуаре.
В ГИБДД Карелии уточнили, что за рулем автомобиля ВАЗ-2106 находился 22-летний водитель, который выехал на перекресток под мигающий сигнал светофора.
Во время движения молодой водитель не справился с управлением, выехал на тротуар, где на высокой скорости совершил наезд на 41-летнюю женщину.
В результате ДТП женщина получила множественные травмы, ей оказывается медицинская помощь.
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