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Новости. Происшествия
15:46, 25 Апреля 2019

В ГИБДД рассказали подробности страшного ДТП, когда ВАЗ сбил женщину на тротуаре в Петрозаводске

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Стало известно, кто пострадал в ДТП на пересечении пр.А.Невского и ул.Мерецкова.

Ранее сообщалось, что сегодня днем, 25 апреля в 13.26, на пересечении пр.А.Невского и ул.Мерецкова автомобиль сбил женщину, стоявшую на тротуаре.

В ГИБДД Карелии уточнили, что за рулем автомобиля ВАЗ-2106 находился 22-летний водитель, который выехал на перекресток под мигающий сигнал светофора.

Во время движения молодой водитель не справился с управлением, выехал на тротуар, где на высокой скорости совершил наезд на 41-летнюю женщину.

В результате ДТП женщина получила множественные травмы, ей оказывается медицинская помощь.

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Комментарии

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Александр Иванов
2019-04-25 17:14:43
Ну, таксист, конечно, виноват, но зачем так гонять в городе?
кир
2019-04-25 16:53:28
Не согласен с уважаемыми комментаторами. Его следует казнить. Наши люди слов не понимают, а только действия.
Горожанин
2019-04-25 16:19:01
В 22 года ума и умений ездить еще нет ...поколение "пепси"! А еще на пожилых водителей хвост поднимают! Почему не привлекли ранее за опасное вождение?! И мотоциклисты так же летают, ПДД не для них кровью писаны! Ладно бы сам убился ...
User
2019-04-25 16:13:47
Об машину в таких случаях тормозить надо, а не об пешеходов.
АК
2019-04-25 16:43:17
User, совершенно верно. Бить надо было таксиста. Только инстинкт действует быстрее сознания. Хорошо еще на касательный удар дамы смог вырулить, прямым бы точно в могилу отправил.
Копатыч
2019-04-25 16:05:10
 На зону его лет на 10, а его ведро с гайками в металлолом.
Ded
2019-04-25 16:04:39
Только на зону!!!
АК
2019-04-25 16:41:06
Ded, на пару с таксистом, который его не пропустил.
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